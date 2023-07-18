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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملة مكبرة على المنطقة السابعة "ابنى بيتك" فى حدائق أكتوبر

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملة مكبرة، بقيادة أشرف الجوهري، مدير عام إدارة التنمية بالجهاز، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي استهدفت المنطقة السابعة (ابني بيتك) وكومباوند ستوريا، وذلك بتوجيهات من المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز.

وأكد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في بيان له اليوم، أن الحملة الرقابية المكبرة أسفرت عن ضبط ورش حدادة ورخام ومطعم مأكولات ومشروبات في المنطقة السابعة (ابني بيتك)، مما يعد مخالفة يعاقب عليها القانون لتحويل النشاط السكني إلى تجاري، وتغليظ العقوبة لتصل في حالة تكرار المخالفة إلى سحب قطع "ابني بيتك" المخالفة من أصحابها.

وأضاف الجهاز أن الحملات استهدفت كومباوند ستوريا، حيث تم ضبط مخالفة في إنشاء دور مخالف، تمت على الفور إزالته، والتحفظ على الأخشاب والعدد المستخدمة في البناء للدور المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وشدد جهاز حدائق أكتوبر على أن الحملات الرقابية المكبرة مستمرة على جميع مناطق ابني بيتك والكومبوندات السكنية ومشروعات الإسكان الاجتماعي، لرصد أي مخالفات سواء من تحويل سكني إلى تجاري أو إنشاء أدوار مخالفة أو وجود إشغالات في الشوارع والمداخل الرئيسية داخل المدينة أو الباعة الجائلين أو على الأرصفة سيتم ضبطها والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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