دراسة صادمة.. الزهايمر ينتشر بين ذوي البشرة السمراء والملونة بالولايات المتحدة

أظهرت دراسة جديدة أُعلن عنها أمس، في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر (AAIC) في أمستردام أن كبار السن ممن يعيشون في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة لديهم أكبر معدل انتشار للزهايمر.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حلل باحثون جميع المقاطعات الأمريكية البالغ عددها 3142 مقاطعة في أول تقدير على مستوى المقاطعات لأكثر أشكال الخرف شيوعًا بين الأمريكيين الأكبر سنًا.

قال الدكتور بيرسي جريفين: "من المهم بالنسبة لنا أن نعرف أين ستكون أعلى معدلات الانتشار، حتى نعرف كيفية توجيه الموارد والفرص التعليمية للأفراد".

أعلى معدلات للإصابة بالزهايمر

وأفادت الشبكة أنه من بين جميع المقاطعات التي لا يقل عدد سكانها عن 10 آلاف شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، تم العثور على أعلى معدلات الإصابة بمرض الزهايمر في المواقع التالية، وفقًا للباحثين:

مقاطعة ميامي ديد ، فلوريدا (16.6٪)

مدينة بالتيمور ، ماريلاند (16.6٪)

مقاطعة برونكس ، نيويورك (16.6٪)

مقاطعة برينس جورج ، ماريلاند (16.1٪)

مقاطعة هيندز ، ميسيسيبي (15.5٪)

أبرشية أورليانز ، لويزيانا (15.4٪)

مقاطعة دوجيرتي ، جورجيا (15.3٪)

مقاطعة أورانجبورج ، ساوث كارولينا (15.2٪)

مقاطعة إمبريال ، كاليفورنيا (15.0٪) ؛

مقاطعة إل باسو ، تكساس (15.0٪)

وأفادت الشبكة أن أستاذ في قسم الطب الباطني في كلية راش الطبية في شيكاغو، حلل البيانات من مشروع شيكاغو للصحة والشيخوخة (CHAP) والمركز الوطني للإحصاءات الصحية (NHCS) لتحديد عدد الأشخاص المصابين بالزهايمر في كل مقاطعة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن جمعية الزهايمر.

وذكر الباحثون أن الانتشار الأكبر في تلك المقاطعات يرتبط بارتفاع نسب السكان السود والأسبان بالإضافة إلى متوسط العمر الأكبر سنًا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أحد الأمثلة التي تم الاستشهاد بها هو مقاطعة برونكس في نيويورك ، حيث كان 30.1٪ من السكان أمريكيين من أصل أفريقي و 46.9٪ من الأمريكيين من أصل لاتيني (مقارنة بالمتوسطات الوطنية البالغة 9.4٪ و 8.8٪ على التوالي)، أما بالنسبة للعمر ، فإن 14٪ من الناس يبلغون من العمر 85 عامًا فما فوق.

وتابعت أن احتمالية إصابة الأمريكيين السود الأكبر سنًا بمرض الزهايمر أو غيره من أنواع الخرف قد تزايدت بمقدار الضعف مقارنة بالبيض الأكبر سنًا، في حين أن الأشخاص الأكبر سنًا من ذوي الأصول الأسبانية لديهم مخاطر أكبر بنحو 1.5 مرة ، وفقًا لبيانات من جمعية الزهايمر.