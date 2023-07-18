إنهاء الاستعدادات لتأمين مراسم تسليم درع الدورى لنادى الأهلى

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مراسم تسليم درع الدوري لفريق الأهلي، عقب انتهاء مباراة الأهلي مع حرس الحدود.

ومن المقررإقامة الحفل في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022/ 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري