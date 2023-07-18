ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنهاء الاستعدادات لتأمين مراسم تسليم درع الدورى لنادى الأهلى

درع الدوري
درع الدوري

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مراسم تسليم درع الدوري لفريق الأهلي، عقب انتهاء مباراة الأهلي مع حرس الحدود.

ومن المقررإقامة الحفل في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022/ 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

مصادر: القبة الحرارية والتغيرات المناخية سبب موجة الحرارة الشديدة

أحتاج "روقا" واعتزال عبدالشافى.. تفاصيل تقرير أوسوريو عن لاعبى الزمالك (خاص)

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة بالبساتين

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

وزيرة الهجرة تلتقى فيبى وصفى وراعى كنيسة العذراء بكندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟