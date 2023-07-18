بشرى تستأنف تصوير مشاهدها في مسلسل "طبيبة شرعية" (صور)

عاودت النجمة بشرى تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" بعد إجازة قصيرة حصلت عليها، وجمعتها المشاهد اليوم بالفنانة مروة عبد المنعم.

المسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبوشادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وطرحت بشرى مؤخرا أغنية "سلام عليكم" على طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik، وتخطت الأغنية حاجز الـ60 مليون مشاهدة على موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات.

الأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري.

وانتهت بشرى مؤخرا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "اولاد حريم كريم" المقرر عرضه شهر أغسطس المقبل والذي تشارك به كمنتجة أيضا.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

وتقوم بشرى بالإشراف العام على الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتقوم المنتجة بشري بدور الاشراف العام على الإنتاج.

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