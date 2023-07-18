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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف نتفادى الإصابة بالأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة؟.. طبيب يجيب

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قدم الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، روشتة لكيفية تفادي الإصابة بالأمراض المرتبطة بإرتفاع درجات حراراة الجو، بالتزامن مع موجة الحر الحالية، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في انتشار العديد من الفيروسات التنفسية.

وقال الحداد، خلال لقائه عبر فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في حدوث هبوط في الدورة الدموية، نتيجة عدم تعويض فقدان المياه خلال اليوم، من خلال تناول السوائل والمياه، مشددا على أهمية تهوية المنازل في الصباح لتجديد الهواء.

وعن الإجراءات الوقائية التي ينصح بها المواطنين، طالب رئيس قسم الحساسية والمناعة، المواطنين بضرورة تنظيف التكيف باستمرار، وعدم الخروج من طقس البارد إلى الحار، موضحاً أن “برد المروحة” هو مرض ليس عدوى فيروسية، تأتي نتيجة تسليط الهواء على الجسم بشكل مباشر.

كما نصح المواطنين بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه والمشروبات الطبيعية، وتناول الأكلات التي تحتوي على ألياف وأيضاً الفواكه.

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