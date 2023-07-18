"صندوق الإدمان" يكشف تفاصيل حاجته لشغل 280 وظيفة وأماكنها

كشف مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل إعلان الصندوق التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن حاجته لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة.

وقال وهبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يعمل حاليا على افتتاح 4 مراكز عالمية لمكافحة وتأهيل مرضى الإدمان في الشرقية وسوهاج ودمياط واسوان، مضيفاً المراكز تتيح ما يقارب من 280 وظيفة شاغرة، الأولوية في تلك الوظائف ستكون لأبناء تلك المحافظات.

وعن الوظائف المتاحة، قال المتحدث بإسم صندوق مكافة الإدمان، إن الوظائف متنوعة، بداية من المحاسبين حتى أفراد الأمن، ومديري مراكز، مشيرا إلى أن الصندوق نشر الوظائف على الصفحة الرسمية للصندوق.

وأوضح أن الإعلان مستمر حتى 10 أغسطس، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب، وجاري العمل على إنشاء مركزين أخرين، منوها بأ تلك المراكز تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان، متابعاً: “يمكن التقدم للوظائف من خلال موقع صندوق معالجة ومكافحة الإدمان، من خلال إرسال السيرة الذاتية، ويتم الاتصال هاتفيا بالمقبولين على الفور”.