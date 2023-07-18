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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الزمالك.. الشباب السعودي يفشل في إغراء "جلاسنو" بالمال

الشباب السعودي
الشباب السعودي

أفادت تقارير صحفية، أن النمساوي أوليفر جلاسنو، رفض عرضًا مُغريًا من نادي الشباب لتولي المسئولية الفنية للفريق السعودي.

يأتي ذلك، قبل أيام قليلة على انطلاق البطولة العربية للأندية، المقرر اقامته بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحفية "بيلد الألمانية"، أن إدارة نادي الشباب السعودي، تحاول بكافة الطرق اقناع  أوليفر جلاسنو، تدريب الفريق.

وأشارت الصحفية إلى أن محاولات إدارة الشباب لم تتوقف عند ذلك، بل قدمت عرضا ماليا ضخما للمدرب إلا أنه يرفض قبول المهمة.

ويذكر أن صاحب الـ48 عامًا، قاد فريق آينتراخت فرانكفورت للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في نسخة 2022، قبل أن يتم فسخ التعاقد بالتراضي بينهما مع نهاية الموسم الماضي.

ويواجه الشباب نظيره الزمالك يوم الإثنين الموافق 31 يوليو الحالي، ضمن منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من كأس الملك سلمان للأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشباب السعودي، يقع في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، بجوار كل من النصر السعودي واتحاد المنستيري التونسي والزمالك.

مجموعات كأس الملك سلمان للأندية

المجموعة الأولى: الشرطة العراقي واتحاد جدة السعودي، والصفاقسي والترجي التونسيين.

المجموعة الثانية: أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي، والسد القطري والوداد المغربي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والشباب والنصر السعوديين واتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة: الكويت الكويتي والرجاء المغربي، والوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة للدور ربع النهائي ثم نصف النهائي وأخير النهائي.

 

 

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