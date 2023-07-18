التجهيزات النهائية لافتتاح نادى المحامين بجليم (صور)

تستعد النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لافتتاح نادي محامي جليم بالإسكندريةِ، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر مشاركة محافظ الإسكندرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الافتتاح.

كما يعقد قبل الافتتاح اجتماع لمجلس النقابة العامة بمشاركة نقباء ومجالس الفرعيات.

وانتهت حاليًا أعمال التجهيزات النهائية للنادي استعدادًا لافتتاحه اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن النقيب عبدالحليم علام، نقيب محامين مصرـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قد وجه الدعوة لكافة أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر، لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، بداية من الساعة السابعة مساءً، على أن يقتصر الحضور على المحامين فقط، ومن اليوم التالي للافتتاح يستقبل النادي المحامين وأسرهم.

ويسبق الافتتاح اجتماع النقيب العام مع مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء هذه المجالس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وقرر النقيب العام إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال افتتاح النادي، وذلك لما تمر به نقابة المحامين وجمعيتها العمومية من حزن وألم شديد على شهداء الواجب.