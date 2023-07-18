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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تحتج رفضًا لخطة "نتنياهو" بشأن التعديلات القضائية

نتنياهو
نتنياهو

اندلعت سلسلة من المظاهرات في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية، التي تقول المعارضة إنها تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، بتظاهرات احتجاجية في إسرائيل رفضًا لخطة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن التعديلات القضائية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن نتنياهو عدم قبول حدوث العصيان، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراء حيال ذلك وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن ومستقبل إسرائيل.

تأتي المظاهرات في إسرائيل رفضًا لخطط حكومة نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية، حيث تقول المعارضة إن هدفها هو إضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، لكنها تستغل انسحاب المعارضة من المفاوضات لتسريع إقرار القوانين من جانب واحد في الكنيست.

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