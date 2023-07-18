وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى برأس السنة الهجرية

هنأ المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مؤكدًا أن الهجرة النبوية جسدت أروع الأمثلة في الإصرار والعمل والتضحية والإيمان برسالة الحق عز وجل.

وأضاف أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه في هذه المناسبة الدينية نستلهم العديد من القيم السامية، في اليقين بالنصر مهما كانت الصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار، منوهًا بأن الهجرة برهنت بشكل قاطع بأن الحق سينتصر على الباطل، وأن الظلام مهما طال فإن مصيره إلى زوال والصبح قادم لا محالة.

وتابع أبوشقة بأن الإيمان بالهدف يحتاج إلى عزيمة صارمة على تحقيق النجاحات، وأن الدولة المصرية تسير بها عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، وتنفيذ الخريطة الاستراتيجية لبناء الدولة العصريه الحديثة، وأن الإرادة المصرية قادرة على قهر التحديات التي تواجه الوطن في سبيل تحقيق رسالته في التنمية والبناء والاستقرار.

ودعا أبوشقة إلى التوحد خلف القيادة السياسية لبلوغ الهدف الأسمى في بناء دولة عصرية حديثة، تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.