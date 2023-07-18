استمرار تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش

واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة شمال سيناء تنفيذ البرنامج التدريبي لطلبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، وذلك بتدريبهم على أعمال التحصين وأعمال التقصي الوبائي والكشف والعلاج بالوحدات البيطرية والقوافل الطبية البيطرية، إضافةً إلى المجازر، ضمن خطة التدريب الميداني الصيفي لعام ٢٠٢٣ م. وتمت جولة للتفتيش على اللحوم ومراقبة الأغذية في مدينة العريش.

وقالت الدكتورة عبير حجاب، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ م وتوجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة جيل الشباب وتجهيزهم لسوق العمل.

وأضافت حجاب أن ذلك يأتي لتعزيز دور مديرية الطب البيطري في محافظة شمال سيناء في إعداد جيل من الأطباء البيطريين المتميزين بالكفاءة، إضافةً إلى المساهمة في صقل خبراتهم.

ويشرف على أعمال التدريب، الدكتور عبير حجاب مدير عام المديرية، ود.عمر عبد الفتاح مدير إدارة المجازر والتفتيش، ود.نيفين نبيل الأهتم رئيس قسم التفتيش، ود.سمر احمد عبد العزيز المنسق العام للجولة.