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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"نايل سات" تحصل على شهادة التميز من الرابطة العالمية للمحطات الأرضية

نايل سات
نايل سات

أعلنت الرابطة العالمية للمحطات الأرضية "World Teleport Association"، ومقرها نيويورك، عن حصول  الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" على شهادة المستوى الرابع 4 لمحطتها الأرضية بمقر الشركة بالسادس من أكتوبر، ويعتبر المستوى الرابع من تلك الشهادة هو أعلى مستوى للتقييم من الرابطة العالمية، وتظل سارية لمدة 3 سنوات، وذلك بعد استيفاء محطة نايل سات الأرضية لحوالي 170 عنصرًا وضعتها لجنة اعتماد الرابطة العالمية للمحطات الأرضية للحصول على تلك الشهادة التى وافق المؤتمر العالمي لخدمات البث التليفزيوني والإذاعي، الذي يعقد بشكل سنوى فى هولندا على منحها للمحطات الأرضية المتميزة فى خدمة عملائها على مستوى العالم، وتلك هي الشهادة رقم 53 التي تصدرها الرابطة لإحدى شركات الأقمار الصناعية على مستوى العالم.

من جانبه، أكد اللواء سامح قتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات، أن ذلك الإعلان جاء متوافقًا مع خطط الشركة الساعية دومًا إلى تقديم خدمات متميزة وتنافسية لعملائها مع أكبر الشركات العالمية العاملة فى نفس المجال، وأن هذا الهدف وتلك الرؤية لم تغب عن توجهات الشركة منذ إنشائها وحتى الآن.

وأضاف رئيس نايل سات أن الحصول على هذه الشهادة تطلب من جميع العاملين بالشركة العمل على اجتياز الاختبارات التي وضعتها الرابطة العالمية، إضافة إلى الحصول على تقييم إيجابي من الخبير المستقل الذي أرسلته الرابطة لتقييم العمل داخل محطة نايل سات الأرضية، وهي الإجراءات التى نجحت الشركة في اجتيازها، وهو ما يدفعنا إلى مزيد من الجهد للحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية في خدمات البث عبر الأقمار الصناعية في ظل التنافسية العالية في هذا المجال، وخاصة مع حرص الشركة على إرضاء عملائها من خلال التطوير المستمر لجميع الخدمات لتظل نايل سات دائمًا فى طليعة مزودى خدمات البث الفضائى فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه، قال روبرت بيل المدير التنفيذى للرابطة العالمية للمحطات الأرضية "إن الرابطة ساهمت في تحديد معايير خاصة بالبنية التحتية لمحطات الإرسال والتكنولوجيا والتشغيل منذ عام 2015، وذلك بفضل عمل المتطوعين المتفانين وذوي الخبرة"، معبرًاعن سعادته بالنمو المستمر في اعتماد المحطات الأرضية استنادًا إلى تلك المعايير التي أصبحت حاسمة في مستقبل صناعة البث الفضائي.

الرابطة العالمية للمحطات الأرضية أنشئت عام 1985 ومقرها نيويورك، وتركز أهدافها على تحسين أعمال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتضم فى عضويتها مشغلى الأقمار الصناعية الأكثر ابتكارًا في العالم، سواء كانت جهات مستقلة أو شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى مقدمي الخدمات المتخصصة وشركات النقل العالمية.

وتكرس الرابطة أعمالها للدفاع عن مصالح مشغلي النقل الفضائي في سوق الاتصالات العالمية وتعزيز التميز في ممارسة الأعمال والتكنولوجيا والعمليات.

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