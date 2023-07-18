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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن انضمام 7 أفراد من بوليفيا و3 من ألمانيا

الأنبا يوسف
الأنبا يوسف

صلى نيافة الأنبا يوس، أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية، قداس الأسبوع الثاني من شهر أبيب، في كنيسة الشهيد مار جرجس بسانتا كروس ببوليڤيا، وسبق القداس نوال سبعة من أبناء بوليڤيا سري المعمودية والميرون المقدسين، وانضمامهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في الصلوات إلى جانب القس مينا حبيب، كاهن الكنيسة ذاتها، القس أرساني عزيز كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بولاية أريزونا الأمريكية، الذي يزور بوليڤيا على رأس مجموعة من الشباب لتقديم خدمات طبية وروحية هناك.

كما انضم على مدار يومين أسرة ألمانية وسيدة أخرى إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بألمانيا وتم تعميدهم بيد نيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا، وصلى نيافته القداس الإلهي بالدير ذاته وأثناءه عمد نيافته أسرة ألمانية مكونة من زوج وزوجة.

كما صلى قداس عيد القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، في الدير أيضًا، وخلاله عمد سيدة ألمانية طلبت الانضمام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

هذا وصلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بعزبة السوق بقرية الخياري التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٥ من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس، والقى نيافته كلمة روحية بعنوان "أسباب العثرة".

من جهة أخرى، عقد مجمع كهنة المحلة الكبرى، صباح اليوم، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وفي السياق ذاته افتتح نيافته معمودية الكنيسة بعد تجديدها.

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