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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحليق 28 رحلة بالون طائر على متنها 650 سائحًا بالأقصر

تحليق 28 رحلة بالون
تحليق 28 رحلة بالون طائر على متنها 650 سائحًا بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر تحليق 28 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالى 650 سائحا من حول العالم، من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السائحين.

وقال أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون الطائر تقدم دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، مضيفا أنه خرج اليوم 650 سائحا من حول العالم على متن 28 رحلة بالون طائر، حيث تساهم تلك الرحلات في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، حيث تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً.

وأكد عبود أن الرحلة تبدأ بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

وتشهد تلك الفترة تزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، حيث إنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وجميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى.

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