أشرف العربى: حريصون على دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الإفريقية على طريق التنمية المستدامة

استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور خالد حسين، مسئول قسم المبادرات دون الإقليمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا UNECA- مكتب شمال إفريقيا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربي أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الجهتين، عبر مناقشة آلية عقد أنشطة مشتركة بين المعهد واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بهدف رفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بدول القارة السمراء، وكذلك دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الإفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة.

وأشار العربي إلى أن هذا التعاون ليس الأول بين الجهتين، حيث إن المعهد واللجنة قد اشتركا في تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية لعام 2018، والذي عقد في القاهرة تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2018.

فيما أوضح الدكتور خالد حسين أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تستهدف تركيز الانتباه على الاحتياجات الخاصة لإفريقيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتعزيز التكامل بين بلدان المنطقة وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية في إفريقيا، ولا سيما في سياق تحقيق أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تأسست من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 1958 باعتبارها واحدة من اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس في المنطقة.