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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تودع راهبًا من دير الأنبا صموئيل.. والبابا تواضروس يقدم العزاء

القس سمعان الصموئيلي،
القس سمعان الصموئيلي، الراهب بدير القديس الأنبا صموئيل

ودعت الكنيسة الأرثوذكسية، القس سمعان الصموئيلي، الراهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، عن عمر تجاوز ٧٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ٣٦ سنة.

وولد الأب المتنيح يوم ١٥ أبريل عام ١٩٥٠ وترهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف يوم ١٥ ديسمبر من عام ١٩٨٧ سيم قِسًا في ٢٢ مارس ٢٠٠٤.

بقي بالدير منذ رهبنته ولم يفارقه إلا مؤخرًا للذهاب إلى مستشفى القديسين بالإسكندرية لتلقي العلاج.

وصلى الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير اليوم صلوات تجنيزه بمشاركة مجمع رهبان الدير وأسرته وبعض من محبيه.

من جانبه قدم البابا تواضروس الثاني العزاء لنيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب الراهب القس سمعان الصموئيلي.

رحيل راهب نياحة راهب وفاة راهب

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