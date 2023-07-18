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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الأقصر: تفعيل خدمة سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

سيارة المركز التكنولوجي
سيارة المركز التكنولوجي المتنقل

قال اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إن المركز التكنولوجي المتنقل داخل نطاق مدينة الأقصر يقدم خدمات متنوعة للمواطنين عبر أنشطته، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين محافظة الأقصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتقديم خدمات المحليات من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، وطبقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لتسيير المركز التكنولوجي المتنقل بناءً على الخطة الشهرية.

وأكد الشرابي أنه تم تفعيل خدمة سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، حيث استهدفت ساحة معابد الكرنك، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة وتحصيل إيجارات المحلات والباكيات تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين، وتقديم الخدمات لهم دون تعطيلهم وذهابهم للمركز التكنولوجي الثابت للمواطنين وتقديم الخدمات بشكل أسرع.

وأضاف الشرابي، أن السيارة تقدم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، ومنها تقديم الخدمات وتسهيلًا لكبار السن وذوي الهمم، كما يتم استقبال الكثير من الخدمات ومنها بيان صلاحية الموقع والتراخيص طبقًا للاشتراطات البنائية الجديدة وطبقًا لقانون 119 لسنة 2008، وشهادة صلاحية الموقع، وطلب إزالة مبان آيلة للسقوط، وطلب هدم، وخدمات توصيل مرافق، وخدمات إعلانات، ودفع رسوم التصالح، وطلبات السداد، وإيجارات الباكيات والمحلات التابعة لمجلس مدينة الأقصر، الإشغالات، ورخص المحلات وتوفيق الأوضاع طبقًا لقانون 154 لسنة 2019 وخدمات أخرى تقدم عن طريق مجلس مدينة الأقصر.

وتقدم خدمات المركز التكنولوجى المتنقل بفريق عمل تحت إشراف المهندسة سلوى فهيم، مدير إدارة المركز التكنولوجي، والمكون من عدد 1 مشرف نظام وعدد 1 مشرف شباك وعدد 1 موظف للخزينة بماكينة تحصيل pos، حيث يتم تقديم الخدمات بالمناطق النائية والأحياء، بجانب التواجد بمناطق التجمعات السكنية المزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، ومن المقرر أن تجوب السيارة جميع أنحاء المدينة والأحياء التابعة لها خلال فترات أخرى ستعلن في القريب العاجل.

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