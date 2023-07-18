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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث دهس بالنزهة

جثة عامل
جثة عامل

أمرت جهات التحقيق بالنزهة، التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث دهس سيارة أثناء عبوره الطريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ما أسفر عن وفاة شخص. 

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور عامل الطريق بمن، اصطدمت به سيارة وتوفي متأثر بإصابته بكسور، وكدمات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب قائد السيارة المتسببة فى الحادث، تم تحديدها وتبين أنها سيارة وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

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