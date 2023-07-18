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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأعلى للجامعات" يتفقد استعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا

لجنة المجلس الاعلي
لجنة المجلس الاعلي للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكتروني

زارت لجنة من  وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا، للتأكد من انتهاء المركز من أعمال البنية التحية للأسبقية الثانية لرفع طاقتها الاستيعابية لـ 4600 جهاز حاسب آلي لخدمة باقي قطاعات الجامعة التعليمية وكلياتها.

 كان في استقبال اللجنة التي ضمت كلاً من الدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والمهندس تامر أمين بالمجلس الأعلى للجامعات، والعميد خالد سليمان، والمهندس مصطفى عطية، وعبد الرحمن عطيفي، بشركة إدارة المشروع، الدكتور أبو هشيمة مصطفي المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور  وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتورة أسماء عبد الحميد مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز.

وأوضح الدكتور عصام فرحاتK رئيس جامعة المنيا، أن اللجنة تفقدت انتهاء المركز من متطلبات أعمال البنية التحية للأسبقية الثانية، والتي شملت الربط الشبكي، وغرف الخوادم والتحكم والمراقبة، وإنذارات الحريق والمكيفات، والأعمال الكهربية، وكبائن الامتحانات المخصصة للطلاب بالقاعات الجديدة للمركز بأربعة أدوار بالمكتبة المركزية، وبخمس قاعات بمبنى متحف الفن الحديث لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 3600 جهاز حاسب آلي، وذلك بعد نجاح الجامعة في الأسبقية الأولي بطاقة 1100 جهاز لأداء اختبارات القطاع الصحي خلال العامين الماضيين، مشيراً إلي أن استكمال منظومة الاختبارات الإلكترونية تأتي تحقيقاً لرؤية مصر لمواكبة التحول الرقمي للجامعات العالمية، وتطوير المخرجات التعليمية وتحقيق الشفافية بالعملية التعليمية. 

ومن جهته، قال المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، إن المركز انتهى من تجهيز 2500 كابينة امتحانات، وجاري استكمال باقي خلايا العمل لاستيعاب باقي قطاعات الجامعة، استعداداً لبدء توريد الأجهزة خلال العام الجامعي 2023/2024، مشيراً بأن اللجنة قد أثنت على جهود الجامعة في أعمال متطلبات التشغيل للأسبقية الثانية، والبنية التحتية الرقمية لتنفيذ الاختبارات الإلكترونية وتوفير كامل الدعم لإنهاء الأعمال.

لجنة المجلس الاعلي للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكتروني
لجنة المجلس الاعلي للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكتروني
لجنة المجلس الاعلي للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكتروني
لجنة المجلس الاعلي للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكتروني
لجنة المجلس الاعلي للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكتروني
لجنة المجلس الاعلي للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكتروني
لجنة المجلس الاعلي للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكتروني
لجنة المجلس الاعلي للجامعات تتفقد مركز الاختبارات الإلكتروني
جامعة المنيا لجنة المجلس الاعلي للجامعات تفقد مركز الاختبارات الالكترونية الانتهاء من اعمال البنئة التحتية بالمركز الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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