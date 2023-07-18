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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان نزع ملكية أراضٍ بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي

وزير الإسكان
وزير الإسكان

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 455 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية التابعة الواقعة بناحية قويسنا البلـد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية.

ونصت المادة الأولى بأن تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية الواقعة بحوض البحيرة رقم 14 قسم أول بمسطح 3 ط، 9 س بناحية قويسنا البلـد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصي والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف المسطحات وأسماء المـلاك الظـاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقـة بقـرار الدكتور مصطفى مدبولي رئـيس مجلس الوزراء رقم 1307 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 8 أبريـل لسنة 2022.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لـسنة 1990 بـشأن نزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بشأن الهيئة القومية لميـاه الشرب والصرف الصحي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكا ن والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان بنزع ملكية أراض بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي الجريدة الرسمية قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

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