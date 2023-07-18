هل يقود هيثم شعبان سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة؟

كشف مصدر مسئول داخل نادي سيراميكا كليوباترا، آخر تطورات المدير الفني المنتظر خلفا لحلمي طولان المدرب السابق.

سيراميكا لـ«الدستور»: جميع الخيارات متاحة.. وعودة هيثم شعبان واردة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": المدير الفني المقبل للفريق سيكون مصريا، الوقت ليس في صالح الفريق من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي".

وأضاف:" الأجنبي يحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم على الأجواء هنا وأيضا اللاعبين، أيام قليلة للغاية تفصلنا على بطولة مهمة للغاية، لذلك المجازفة مرفوضة".

وواصل المصدر:" لدينا العديد من الأسماء المرشحة بقوة لقيادة الفريق، مثل طلعت يوسف وأيمن الرمادي وطارق العشري وغيرهم".

وأكمل: "نحن في سباق مع الزمن من أجل حسم ملف المدير الفني الجديد سريعا، فربما يقود الفريق فنيا في المواجهة المرتقبة أمام المصري في نهائي كأس الرابطة".

وعن إمكانية عودة هيثم شعبان للفريق مجددا، أوضح المصدر: "لما لا فهو يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، وبالتالي لن يكون في احتياج للوقت من أجل التعرف على اللاعبين".

وأردف:" هناك محاولات جس نبض تتم مع هيثم شعبان لمعرفة موقفه من تدريب الفريق من عدمه، ونحن في انتظار قراره النهائي".

واختتم المصدر قائلا: "جميع السيناريوهات والخيارات متاحة أمامنا".

وتجدر الإشارة إلى أن مسئولو سيراميكا كليوباترا، قد قرر خلال الساعات القليلة الماضية، فسخ التعاقد مع حلمي طولان بالتراضي بين الطرفين.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظر سيراميكا على لقب نهائي كأس الرابطة المصرية للمحترفين في نسخته الثانية، السبت المقبل أمام المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الثامنة والنصف مساء.

وكان حلمي طولان تولي تدريب سيراميكا في شهر مايو الماضي، خلفا للتونسي معين الشعباني، الذي رحيل من أجل تدريب الترجي التونسي.

ونجح طولان، في قيادة سيراميكا نحو الاستمرار بين الكبار في دوري الأضواء والشهرة، للموسم الرابع على التوالي، في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و16 تعادل و11 هزائم.

ويذكر أن سيراميكا قد سقط في الهزيمة أمام إنبي، السبت الماضي الماضي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة للدوري الممتاز.