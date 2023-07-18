إشادات برلمانية واسعة بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: نموذج لتطويع المجتمع المدنى فى خدمة المواطنين

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالخطوات التي يتخذها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في دعم المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا في كافة ربوع مصر، حيث قالت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية أن التحالف يضم 34 كيان تنموي وخدمي تحت مظلة واحدة باجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع.

وأضافت الكاتب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالمشاركة مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، مشيرة إلى أن التحالف الوطني للعمل الاهلي ساهم في تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا في مختلف المحافظات.

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني يتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية، كما إنه يمتلك أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية.

وأكدت النائبة نيفين الكاتب، أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي نجح خلال عام 2023 في تقديم دعم نقدي شهري لعدد 400 ألف أسرة (٢ مليون مواطن) بإجمالي 1,3 مليار جنيه، ودعم نقدي موسمي لعدد مليون أسرة (٥ مليون مواطن) بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه (إجمالي 1,7 مليار جنيه)، بالإضافة إلى دعم غذائي شهري ثابت لعدد 300 ألف أسرة (1.5 مليون مواطن) بتكلفة 415 مليون جنيه، ودعم غذائي موسمي لعدد ٥ مليون أسرة (25 مليون مواطن) بإجمالي تكلفة (إجمالي 1,5 مليار جنيه)، وكذلك تقديم رعاية صحية ورعاية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطني لعدد مليون مريض بتكلفة (1.7 مليار جنيه)، رعاية صحية أولية من خلال القوافل الطبية لعدد ٥ مليون مواطن بتكلفة (170 مليون جنيه)، دعم المستشفيات الحكومية بأجهزة ومعدات بتكلفة (260 مليون جنيه مصري).

وأشارت إلى إنه خلال عام 2023، تم توفير 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه، وكذلك تقديم فرص تدريب وعقد ملتقى توظيف لتوفير 8 آلاف فرصة عمل، وتقديم مساعدات اجتماعية ورفع الوعي والثقافة وكفالة الموهوبين لعدد 100 ألف مستفيد بتكلفة (500 مليون جنيه مصري)، وخدمة 62 ألف مواطن في 4 قوافل ستر وعافية.

من جانبه، قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في قرى محافظات مصر المختلفة.

وأشار الجبلاوي، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضم أكبر عدد من الكيانات التنموية والخدمية، ونجح في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تحقيق الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقًا، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة في تسهيل إتاحة السلع الأساسية، وكذلك المساهمة في خفض معدلات البطالة، وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى دائرة العمل والإنتاج.

وأكد الجبلاوي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام بتعزيز دور العمل الأهلي في مصر، والذي له أهمية كبرى في تحقيق التكامل مع جهود الحكومة من أجل المواطن المصري، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يلقاه التحالف الوطني لتحقيق النجاحات غير المسبوقة من أجل ملايين المستفيدين في كل أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدما مردودا إيجابيا للغاية في تقديم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وقال "الجندي"، إن مؤسسات المجتمع المدنى لعبت دورا مهما وبارزا فى معاونة أجهزة الدولة المعنية في تطوير المجتمع من خلال ما تقوم به من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، مؤكدا أن هذا جعل هناك ضرورة ملحة لتوحيد جهود هذه المؤسسات في تحالف واحد يمكنه تحقيق أهداف الدولة التنموية اجتماعيا واقتصاديا بما يساهم في تحسين حياة المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الأهلى الذى صدر مؤخرا يتيح للتحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها.

وتطرق النائب حازم الجندي على إلى أهمية ما يقدمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى من جهود من أجل خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من المجتمع المدنى وتطويع قدراته لصالح المواطنين، في ظل تعاون مثمر وبناء مع الدولة كما ثمن قيام الحكومة بتشجيع التحالف الوطنى وتسهيل مهمة المجتمع المدنى في القيام بدوره في هذا الصدد.

وقال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

واشار قريطم، إلى أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي يعد مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتتشارك مع الجهود الحكومية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين الأكثر فقرًا في كافة المحافظات.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، علي أهمية توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، والذي نجح في عمل قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين في كافة المحافظات لتسهيل عملية الوصول إلى المواطنين الاكثر احتياجًا.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن موافقة مجلس النواب علي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، يعد دفعة للامام لخدمة ملايين المصريين وذلك لما يتضمنه القانون من خدمات للمواطن المصري في إطاره الصحيح.

وأكد النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الخدمات التي يقدمها التحالف تمثل ضرورة كبيرة خلال الفترة المقبلة في رعاية محدودي الدخل لمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.

وقال "أبوزيد"، إن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعزز من دور العمل الأهلي، وتحدث نوعا من الحراك داخل المجتمع المدني، الذي افتقدنا دوره خلال فترة كبيرة من عمر الوطن كان في أحوج الحاجة إليه، لكن غياب رعاية حقيقية له، كالتي يقوم بها الرئيس السيسي، كانت عائقا أمام قيامه بدوره الحقيقي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سوف يتعاظم خلال الفترة المقبلة، بعد إصدار والعمل بمشروع قانون التحالف الوطني الذي وافق عليه مجلس النواب، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن القانون يدعم أهداف التحالف الوطني التي صدر من أجلها هذا القانون الذي يمثل أهمية كبرى للمجتمع الأهلي.

وثمّن النائب شحاتة أبوزيد الدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي كان دافعا كبيرا لتحقيق نجاح غير مسبوق من خلال تقديم الدعم لملايين المستفيدين.

ونوه النائب بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي وحّد منظومة الدعم التي تقوم بها الجمعيات الأهلية، ووسع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم، مؤكدا ضرورة استمرار هذا التحالف في القيام بدوره التنموي الذي لا غنى عنه.

كما ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذي يساعد الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية المحيطة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود برزت منذ تدشين التحالف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "هندي"، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل الأهلي يبرز من خلال التحالف الوطني، والذي دشن في إطار تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع الأهلي، وهو ما أحدث نوعًا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، لافتًا إلى أن إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعزز من الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية.

ونوه عضو مجلس النواب بأن الجمعيات الأهلية تمثل الذراع التنموية للحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي في مارس 2022، والذي بذل جهودًا كبيرة في دعم المواطنين سواء كان دعمًا نقديًا أو عينيًا.

وأشار النائب عمرو عندي إلى مجموعة المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي من بينها "كتف في كتف"، لدعم المواطنين بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان، إضافة إلى مبادرة ستر وعافية، وغيرها من المبادرات التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب عمرو هندي أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي لم تقتصر فقط على الدعم النقدي أو السلعي، بل شملت الجهود تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.