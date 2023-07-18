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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث "الخارجية": ملف حوض النيل على قمة أولويات مصر

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تمكنت من رسم ملامح واضحة تتوافق مع توجهات وأهداف المبادئ التي تتأسس عليها الجمهورية الجديدة، من خلال سياستها الخارجية، مؤكدا أن سياسة مصر الخارجية لعبت دورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، بجانب الدفاع عن شرعية 30 يونيو، من خلال التواصل مع دول العالم كافة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن الانفتاح على العالم يعد من أبرز أولويات الدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية، لافتًا إلى أن مصر انضت إلى المبادرة الأفريقية؛ للتعبير عن موقف أفريقيا القلق للغاية من هذه الحرب وتداعياتها، على أزمة الغذاء العالمية وسلاسل الغذاء ووفرة الأسمدة، كما تبنت الدولة المصرية مواقف في المحافل الدولية، وكذلك بالقرارات التي طرحت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتزمت فيها بمبادئ الميثاق الخاصة بعدم الاعتداء وضرورة احترام سيادة الدول، ووقوفها إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بقواعد القانون الدولى، مؤكدًا أن ملف حوض النيل على قمة أولويات سياسة مصر الخارجية.

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