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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: نعمل مع التحالف الوطنى ومبادرة "حياة كريمة" فى مصر

حياة كريمة
حياة كريمة

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إن المنظمة تعمل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادرة "حياة كريمة" في مصر.

وأعرب إيريك أوشلان، خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc،  عن سعادته بالمشاركة مع مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع القيادات بشأن عدد من المشروعات التي تركز عليها حياة كريمة، مثل تطوير الأعمال بالقرى، وتوفير الوقود الحيوي لإنتاج الكهرباء، معقبًا: "مبادرة حياة كريمة جيدة ونتوقع المزيد من الشراكات".

وأوضح أنه يوجد لدى المنظمة مشروع محدد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتشجيع الشباب المصري على الاستقرار بمصر بدلا من العيش في أوروبا، معقباً: "نحاول توفير فرص عمل للشباب ونشجعهم على ريادة الأعمال، كما نشجعهم على الابتكار، وتعمل مبادرة حياة كريمة على تطوير الأنشطة لإتاحة فرص العمل للشباب".

كما وجه مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة نصيحة للشباب، بضرورة أن يثقوا بأنفسهم وتطوير مهاراتهم من حيث اللغة والتعلم أكثر في التطورات التي تحدث في الشركات وسوق العمل، وأن يبذل جهد إضافي ويبحث عن نفسه عن المهارات.

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