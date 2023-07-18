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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مكتب منظمة العمل بالقاهرة: مصر استطاعت الصمود أمام جائحة كورونا

جائحة كورونا
جائحة كورونا

قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، إن دور منظمة العمل الدولية يتمثل في محاولة تحديد الوظائف المستقبلية للطلاب والشباب، وتقييم هذه الوظائف التي ستتأثر بتغير المناخ والتي ستستفيد بهذا التغير، منها الطاقة فهناك حاجة لمزيد من العمل على تطوير قطاع الطاقة، والعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتوجيه البرامج للاستفادة من هذه الاحتياجات.

وأضاف إيريك أوشلان، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc،  أنه سعيد بالتواجد فى مصر، لافتا إلى أن هناك التزاما من مختلف الأطراف لتطوير هذه القطاعات، كما أن هناك التزاما بتحديد القضايا والالتزامات، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الاتحاد المصري للصناعات والكيانات المعنية.

وتابع: "رأيت العديد من الإنجازات خلال الفترة التي عشت بها في مصر وهى 11 سنة، ومنها العاصمة الجديدة، وأصبح الازدحام المرورى أقل، ويتم العمل على توفير الدخل اللائق للعاملين كما نعمل مع التضامن الاجتماعى وتوفير الحماية الاجتماعية لمن يعملون فى القطاع غير الرسمى، مما يزيد من التغطية لهذه الفئة، وإضفاء الصبغة الرسمية على القطاع غير الرسمى".

كما أكد أن مصر استطاعت الصمود أمام جائحة كورونا مقارنة بدول أخرى كبرى.

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