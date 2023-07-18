أولاد حرموا من أمهم 37 سنة.. تفاصيل قصة مبكية فى برنامج "واحد من الناس"

روت السيدة ماجدة البالغة من العمر 63 عامًا، حكاية حرمانها من أبنائها 37 عاما، قائلة: "إنها كانت متزوجة من أردني في الأردن، وأنجبت منه إيمان وباسم، ومن ثم توفي زوجها ووالد أبنائها وكانت ابنتها إيمان في عمر الثلاث سنوات، وكان باسم في العام الأول من عمره.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة، أنها بعد ذلك تزوجت من شخص مصري جارها في الأردن، وتركت أبناءها مع إخوتهم من أبيهم، وكانوا يترددون عليها لزيارتها بشكل مستمر، لكنها انتقلت إلى منطقة أخرى بعيدة عن أبنائها، فأصبح أبناؤها لا يأتون إلى زيارتها، لأن أعمارهم كانت صغيرة فلا يعرفون الوصول إليها، وكانت تعرف أخبارهم من الناس، لافتة إلى أنه عندما توفي والدها نزلت إلى مصر وانقطعت أخبار أبنائها ولم تراهم.

ومن جانبها، قالت إيمان ابنة السيدة ماجدة، إن الفترة التي قضتها دون والدتها كانت في منتهى المعاناة، خاصة وأنهم كانوا يعرفون أنها على قيد الحياة لكنهم لم يكونوا يعلموا عنها شيء، لافتة إلى أنها لم تكن تتذكر إلا أنها كانت عندها أخت من أمها تسمى آلاء عندما كانت تذهب إليها لتراها، كما أنها شعرت بالصدمة عندما ذهبت لرؤية والدتها ذات مرة لتجد المنزل فارغا، وأنها قد عزلت منه، فلجأت هي وأخوها إلى أخواتهم من أبيهم لكنهم ظلوا مفتقدين أمهم، حيث لا يوجد من يعوض الأم بالحياة.

وتابعت: "عندما كبرت بدأت في البحث عن أمي، حتى أن اسم والدتها في شهادة ميلادها كان يختلف في مصر، فالاسم الموجود في شهادة الميلاد هو ماجدة صلاح الدين محمد الأسيوطي، واسمها في مصر ماجدة صلاح الدين محمد محمود عوض، وبالتالي أبحث عن سيدة يختلف اسمها في السجلات المصرية عن الاسم الذي أبحث عنه، ولم تكن تمتلك أي شيء عن والدتها ولا حتى صورة، كان اللي يشوفني يقولي بدك تشوفي أمك، أمك شبهك".

وأردفت: "منذ أربع سنوات، أختي من أبويا في أمريكا، كانت صديقة لأمي فسألتها عن صورة لأمي، وكانت تمتلك صورة لها، نشرناها على الفيسبوك، ونشروا الصورة في عدة جروبات، آخر مرة نشرنا الصورة في جروب أطفال مفقودة، بعد أن تواصلوا مع مديري الصفحة وحكوا حكايتهم وأرسلوا اسم والدتهم وصورتها، فقالوا بأن هناك سيدة تدعى ماجدة صلاح الدين محمد محمود عوض، فقلنا لهم بأنها ليست هي، لكن المنشور لاقى صدى كبيرا وظهرت الكثير من التعليقات بأن هذه السيدة هي خالتهم أو عمتهم ، حتى جاء تعليق آلاء أختهم من الأم بأن هذه السيدة أمها وهي على قيد الحياة، ومن يريد التواصل معها عليه بالاتصال بالهاتف ووضعت رقم الهاتف، لم تكن الفرحة تسعنا عندما تواصلنا مع ألاء خاصة وأن أصحاب الصفحة أخبرونا بمعلومات لم يكونوا قد ذكروها.