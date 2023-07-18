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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحة كردستان تعلن تسجيل 19 إصابة بالحمى النزفية خلال 5 أشهر

الحمى النزفية في
الحمى النزفية في كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان بالعراق الاثنين تسجيل 19 إصابة بالحمى النزفية خلال الأشهر القليلة الماضية.


وقال وزير صحة الإقليم سامان برزنجي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "وزارة صحة إقليم كردستان، سجلت خلال 5 أشهر من هذا العام 19 إصابة بالحمى النزفية، مبيناً أن "6 وفيات سجلت من تلك الإصابات".


وأضاف أن الوزارة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات للسيطرة على هذا المرض في الإقليم، مشيراً إلى أنه في حالة الاشتباه بأي إصابة؛ يتم إدخال الحالة إلى العناية المركزة لاتخاذ إجراءات العلاج اللازم.


وذكر أن حكومة الإقليم خصصت مبالغ إلى وزارة الزراعة لمعالجة هذا الفيروس في الحيوانات والسيطرة عليه .


يذكر أن الحمى النزفية هي حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، وبسبب غياب الرقابة وضعف الاحترازات الصحية والضوابط الوقائية في عمل الملاحم، وذبح الحيوانات المريضة من دون فحص ورقابة.

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