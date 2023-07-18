وزير الخارجية التونسى: نواصل العمل لتعزيز التعاون مع صندوق النقد العربى

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ارتياح بلاده للمستوى المتميّز لعلاقات التعاون القائمة بين تونس وصندوق النقد العربي، مؤكّدا الحرص على مواصلة العمل من أجل مزيد تعزيزها، مثمّنا وقوف الصندوق إلى جانب تونس ودعمه للاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال لقاء جمع عمار اليوم الاثنين بحسب بيان لوزارة الخارجية - مع عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بمقرّ الصندوق بأبو ظبي.



وتطرّق الوزير إلى التحدّيات التي تواجه الاقتصاد التونسي، والناجمة بالأساس من صعوبات الظرف الدولي، ما يستدعي مضاعفة الجهود لمواجهتها.



وأبرز الوزير في هذا السياق، مسار الإصلاح الذي أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيد للنهوض بالوضع الاقتصادي في تونس، بالتعويل على إمكانيات البلاد الذاتية وطاقاتها، وبالتعاون مع مؤسسات وهيئات التمويل العربية، ومن ضمنها صندوق النقد العربي.



ومن جهته، عبّر المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والصندوق، مبديا الاستعداد لمزيد من توثيق التعاون، من خلال توفير التمويلات للمشاريع التنموية بها، إلى جانب إسناد مواقف تونس مع المؤسسات المالية الدولية.