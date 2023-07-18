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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات للشرق الأوسط

مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل مقاتلات إضافية طرازي "إف-35" و"إف-16" وبارجة حربية إلى الشرق الأوسط؛ للدفاع عن المصالح الأمريكية وحماية حرية الملاحة.

وجاء قرار البنتاجون في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة، بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت سابرينا سينج، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين: "يعزز البنتاجون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة".

كان الجيش الأمريكي، قد أعلن الشهر الماضي، نشر طائرات مقاتلة من طراز (إف-22) في الشرق الأوسط، بسبب مخاوف بشأن "السلوك غير الآمن وغير المهني" للطائرات الروسية.

وجاءت تلك الخطوة مع زيادة الطلعات الجوية الروسية العدوانية في المنطقة، فبينما يواصل الجيش الروسي قتاله في أوكرانيا، استمرت الولايات المتحدة في التفاعل مع الطائرات الروسية في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا وما حولها.

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