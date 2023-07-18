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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد الجوية" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وموعد انتهاء الموجة الحارة، قائلاً: "إن التنبؤات الفصلية التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، هي أن الصيف خلال هذا العام سيكون أسخن عن الأربع أو خمس سنوات الماضية". 

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية النهار، أن شهر يوليو بدأ هذا العام بارتفاعات في درجات الحرارة وموجة شديدة الحرارة مستمرة معنا منذ أسبوع، وستكمل معنا أسبوع إضافي.

وأوضح مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع نهاية هذا الأسبوع سيكون هناك انخفاض طفيف من درجة إلى درجتين، لافتا إلى أنهم لن يؤثروا في إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة، لأنه مازال هناك ارتفاع في الرطوبة، حيث تتجاوز نسبة الرطوبة 80% على القاهرة، وما زال هناك هدوء في سرعات الرياح، وبالتالي فإنه طالما يوجد هدوء في سرعات الرياح، وبالتالي فإن إحساسنا بالجو سيكون مخنوق ورطوبة عالية سواء في فترات النهار أو فترات الليل. 

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