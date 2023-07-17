مطروح تكرم صحفية "الدستور" ضمن قافلة الأزهر بسيوة (صور)

كرّم مركز ومدينة سيوة، برئاسة محمد بكر يوسف، الزميلة أميرة العناني، رئيس القسم الديني بجريدة "الدستور"، وذلك خلال مشاركتها ضمن قافلة الأزهر الدعوية بالمحافظة.

جاء التكريم بحضور كبار قيادات وشيوخ قبائل مرسي مطروح وعلماء الأزهر، وعلى رأسهم د.محمود الهوارى الأمين المساعد لمجمع البحوث الاسلامية، والدكتور محمد الودارنى مدير المركز الإعلامى لمجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، وعدد من الزملاء الصحفيين المختصين بالشأن الديني من مختلف الصحف المصرية.

وعلى مدار 4 أيام، التقت القافلة بكبار عواقل ومشايخ محافظة مرسى مطروح ومديرى منطقة الوعظ وعدد علماء الأزهر؛ لإرثاء رسالة الأزهر الوسطية ونشر الخطاب الدينى الوسطى والأمن الفكرى؛ لمواجهة الفكر المتطرف ونزع خطاب الكراهية.