عضو التحالف الوطني: نحن أمناء على أموال المتبرعين وهدفنا القضاء على الفقر

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تنسيق الجهود وتوفير قاعدة بيانات كان من أهم متطلبات أول اجتماع للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إلى أن الجهود والنوايا طيبة، كل يخدم في مجاله، وتم عمل استراتيجية واحدة، للقضاء على ملف الفقر لأكثر من 25 مليون مواطن.

وأردف: "جمعية عامة للتحالف، ومجلس أمناء، ورقابة من أجهزة الدولة، ورعاية من الرئيس السيسي بشكل مباشر، رأس السلطة التنفيذية مقدرة حجم عمل التحالف الوطني على الأرض".

وأردف: "مؤسسات التحالف مجرد وسطاء وأمناء على أموال المتبرعين، لدينا قاعدة بيانات قوية، والتي بمجرد عمل فلترة لها، وجد أن أكثر 40% من قواعد بيانات أعضاء التحالف متكررة عند البعض".

ولفت إلى أنه يوجد 5600 مقر للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في المحافظات على مستوى الجمهورية.