ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التحالف الوطني: نحن أمناء على أموال المتبرعين وهدفنا القضاء على الفقر

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تنسيق الجهود وتوفير قاعدة بيانات كان من أهم متطلبات أول اجتماع للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إلى أن الجهود والنوايا طيبة، كل يخدم في مجاله، وتم عمل استراتيجية واحدة، للقضاء على ملف الفقر لأكثر من 25 مليون مواطن.

وأردف: "جمعية عامة للتحالف، ومجلس أمناء، ورقابة من أجهزة الدولة، ورعاية من الرئيس السيسي بشكل مباشر، رأس السلطة التنفيذية مقدرة حجم عمل التحالف الوطني على الأرض".

وأردف: "مؤسسات التحالف مجرد وسطاء وأمناء على أموال المتبرعين، لدينا قاعدة بيانات قوية، والتي بمجرد عمل فلترة لها، وجد أن أكثر 40% من قواعد بيانات أعضاء التحالف متكررة عند البعض".

ولفت إلى أنه يوجد 5600 مقر للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في المحافظات على مستوى الجمهورية.

مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير أعضاء التحالف الوطني

مواد متعلقة

وزير الصحة: إجراء عمليات لـ 420 ألف مواطن ضمن "100 يوم صحة"

أحمد الطاهرى يشكر رئيس شبكة CBC لتغيير اسم برنامج "العالم علمين"

وزير الصحة: الرئيس السيسى وجه بإنشاء مستشفى ثان فى العاصمة الإدارية

وزير الصحة يرد على شكاوى نقص بعض الأدوية: "لها بدائل متوفرة"

وزير الصحة: 300 مليار جنيه حجم سوق الدواء فى مصر

وزير الصحة يكشف أسباب المرض الغامض فى قنا.. ويطالب الأهالى بتطهير المياه

وزير الصحة: 3 مستشفيات عملاقة ستدخل الخدمة بقنا خلال 90 يومًا

"إكسترا نيوز" ترصد جهود التحالف الوطنى لإغاثة سكان عقار حدائق القبة المنهار

الأكثر قراءة

ناجٍ يروى اللحظات الأخيرة فى حياة ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك|ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأخيرة

اقترب| موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

"يوتيوب" يعيد أغنية "يمكن خير" بعد التأكد من ملكيتها

أحمد الطاهرى يشكر رئيس شبكة CBC لتغيير اسم برنامج "العالم علمين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟