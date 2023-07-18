أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية يكشف خطورة مرض حمى الضنك وأعراضها في الجسم، قائلًا: "إن حمى الضنك هي حمى معروفة وموجودة على الأقل في 100 دولة على مستوى العالم، وهي منتشرة في منطقة الشرق الأوسط كلها بلا استثناء وفي أوروبا أيضاً".

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية النهار، أن حمى الضنك هي حمى فيروسية تُنقل عن طريق الناموس والبعوض، والنموسة التي تتسبب في نقلها تسمى باسم مصر، لافتًا إلى أن هناك عدة أسباب للإصابات الجماعية التي ظهرت بشكل مفاجيء.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن أسباب ظهور الإصابات الجماعية لحمى الضنك، هي ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، في منطقة يتواجد بها الناموس، مع وجود نوع من المياه الراكدة، وبالتالي فإن هذه الأجواء ملائمة بشكل كبير لنمو الناموس أو البعوض، وبالتالي تعمل الناموسة على نقل العدوى من شخص مصاب إلى شخص سليم.

وأشار إلى أن هناك نسبة من الحالات قد لا يأتي إليها المرض بعد انتقال الفيروس إليها، ونسبة أخرى يأتي إليها المرض بصورة مخففة، لافتاً إلى أن ما أثار القلق هو زيادة الأعداد.

ولقت إلى أن المرض بسيط، و99% من أعراضه تعالج منزليًا بالمسكنات مثل الباراسيتامول، لافتاً إلى أن أعراض حمى الضنك تتمثل في تكسير في الجسم، الحمى الشديدة 38درجة أو 39 درجة، وأعراض أخرى كلها أعراض في الجهاز العضلي الخاص بالإنسان، والمطلوب عملية علاج مستمرة منتظمة للمصادر التي تؤدي إلى حدوث المرض.