السويدي: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجربة فريدة تؤكد سعى الدولة تجاه تطوير التعليم الفنى

أكد المهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية نجاح تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية الرائدة في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وبناء الإنسان المصري، متمنياً التوفيق لخريجى المدرسة في حياتهم العملية المقبلة.

ووجه المهندس محمد زكى السويدي الشكر والتقدير إلى الوزراء والمحافظين وجميع الحضور لحرصهم على مشاركة طلاب المدرسة وأولياء أمورهم بفرحة التخرج، معرباً عن فخره بأبنائه الخريجين، الذين أصبحوا نموذجاً يحتذى به في المجتمع.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتى أقيمت بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحسن شحاتة وزير العمل، والمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجان نويثر المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة وعدد من قيادات الصناعة المصرية.

وفي كلمته، وجه الدكتور رضا حجازي الشكر للوزراء لحرصهم على المشاركة في هذه الاحتفالية، قائلا: "إن حضور واهتمام الوزراء لهذا الحفل يعد مؤشرًا لاهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني ويؤكد على دوره وتأثيره على اقتصاد الدولة المصرية"، مؤكدًا أنه يكفينا فخرًا أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي هذه المدارس للعمل خارج مصر، لذا يجب أن نفتخر جميعًا بهم لأنهم سيصنعون الفارق.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالطلاب الذين وصلوا للعالمية بما حققوه من نجاحات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح ومهارات الطلاب من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ بشكل عملي كما يعكس قدرتهم على التنافسية وهو الهدف المنشود الذي تسعى إليه دائما وزارة التربية والتعليم.

كما توجه الدكتور رضا حجازي بالتحية والتقدير للمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لدوره الفعال وجهوده المؤثرة في دعم جهود تطوير التعليم الفني عبر مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن المسئولية المجتمعية لمؤسسات رجال الأعمال تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في دعم استراتيجيات وخطط تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهتها، أكدت سلمى البكرى أن النجاح له معايير وان اليوم يمثل نموذجا لنجاح نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال تكاتف جميع الجهات المشاركة.