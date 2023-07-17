مصطفى زمزم يوضح جهود التحالف الوطني في حل مشكلة "قوائم الانتظار" للمرضى

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “صناع الخير للتنمية"، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن هناك دور رقابي من الدولة على أعضاء التحالف من خلال وزارة التضامن، والجهاز المركزي للمحاسبات، للتفتيش على أنشطة الجمعيات الأهلية.

وأضاف مصطفى زمزم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن اشتراك الجمعيات الأهلية في التحالف الوطني، يساعد على تقديم مزيد من الخدمات التي تقدم للمواطنين، لافتًا إلى أن هناك 5 ملايين مواطن مصري استفادوا من الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة.

وأوضح زمزم، أن هناك جهود يقدمها التحالف من أجل حل مشكلة “قوائم الانتظار” للمرضى.