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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 57 منشأة وضبط 9930 حالة إشغال متنوع وتحرير 4486 محضر في حملات رقابية بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشأت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 57 منشأة، والتحفظ على عدد 9930 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4486 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و300 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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الإسكندرية تكثيف الحملات المكبرة إزالة الاشغالات محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء بأستمرار تكثيف الحملات المكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق وإزالة الإشغالات بأحياء الثغر أحياء الإسكندرية

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