بعد انطلاقها في البحيرة.. تعرف أهمية المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة

مؤخرًا، بدأ تنفيذ مبادرة إحلال السيارات القديمة بمحافظة البحيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى لمواجهة تلوث البيئة والمساهمة فى توفير سيارات بأسعار اقتصادية.

وأنشأت محافظة البحيرة أول ساحة لاستلام السيارات القديمة بمركز إدكو، لتنفيذ المبادرة الرئاسية ووصل عدد السيارات بالساحة حتى الآن 20 سيارة.

تيسير امتلاك سيارات موفرة اقتصاديا

وائل النحاس، خبير اقتصادي، يقول إن مبادرة إحلال السيارات القديمة حققت نجاحًا في المحافظات التي انطلقت خلال الفترات الماضية، لأن المبادرة تسهم في تحقيق المنفعة لجميع افراد المنظومة.

وتابع: من ناحية إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فإن ذلك يعد نموذجاً للشراكة التنموية مع القطاع الخاص و يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، يساهم ذلك فى تحريك عجلة الاقتصاد وخفض التكاليف.

وأشار الخبير الاقتصادي الى أن المبادرة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديا والحد من استخدام الوقود التقليدي.

أرقام عن المبادرة

وفرت شركات في المبادرة نحو 6 موديلات لـ19 سيارت ملاكى وتاكسى تناسب دخل المواطن، متابعا: لدينا أطول فترة سداد 7 أو 10سنوات بفائدة 3 %، ونوفر وثقتين للتأمين على السيارة، كما نوفر له إمكانية دفع مقدمة كى يتمكن من دفع أقساطه ، وتلقينا 42 ألف طلب لإحلال السيارات وهناك أكثر من 24 ألف سيارة تم تسليمهم، وفق بيانات المبادرة.

شــروط تمويل سيارات الميكروباص والأجرة في المبادرة إحلال:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 55 سنة. أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى. التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية، مالم يكن قد رد إليه اعتباره. ان يتعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد. ألا يتعاطى المتقدم مواد مخدرة بتوقيع كشف طبي عليه بمعرفة جهة تحددها وزارة الصحة. فترة السداد تصل إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

ما هو الحافز الأخضر؟

يحصل المشاركين في مبادرة إحلال السيارات على الحافز الأخضر، حيث يكون لـ السيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه.

ويكون الحافز الأخضر لـ التاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة، وبحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه.