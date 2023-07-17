دعاء عبدالسلام: قانون الأحوال الشخصية بمصر فى صف المرأة ولا يرى الرجل

قالت دعاء عبدالسلام، الكاتبة المتخصصة في قضايا الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية في مصر، قلبًا وقالبًا في صف المرأة، ولا يرى الرجل، حيث لا يوجد عدالة في التوزيع.

وأضافت دعاء عبدالسلام خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية "الحياة"، أن المرأة عندما تظلم الرجل، فإن القانون يشجعها على ذلك، معقبة: "بقينا نشوف ستات تقتل أولادها كيدًا في طليقها".

وأوضحت أن هناك سيدات ترتكب كل ما هو منافي للآداب والأخلاقيات والقيم والمثل، نكاية في طليقها، لأن معها كل الحقوق والقوانين، وكل الناس تقول لها أنت سيدة ونحن في ظهرك، وأنت الكائن الضعيف، وأنت نصف المجتمع الذي يتسم بالذكورية، معقبة: "أنا سيدة وغيورة على منظر السيدة المصرية ومنظر الرجل المصري الذي هو أبي وزوجي وأخي وابني".

وأشارت إلى أن المرأة تتهم المجتمع بأنه ذكوري، فإن هذا المجتمع الذكوري من تربية المرأة، متابعة: "إحنا لحد إمتى هنفضل دافنين راسنا في الرمل ولا نرى كم الظلم والتعدي على الرجل المصري، يعني إيه 24 قضية تحت مسمى "النفقة"؟!".