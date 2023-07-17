وزير الصحة: الرئيس السيسي وجه بإنشاء مستشفى ثانية في العاصمة الإدارية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه تم إنشاء مستشفى العاصمة الإدارية على أعلى مستوى وتحتوي على كل التخصصات الطبية، حتى لا يحتاج المواطن أن يتحرك من العاصمة للقاهرة لتلقى العلاج.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن المستشفى الأولى بداية لتواجد وزارة الصحة في العاصمة، لكن يوجد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء مستشفى ثانية وتم تخصيص قطعة أرض كبيرة من شركة العاصمة لها، وسيكون هناك مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن ما حدث في مصر منذ 2014 حتى الآن، يفوق ما تم على مدار 60 أو 70 سنة ماضية، موضحا أن الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الصعيد أصبحت أفضل ما يكون.

وأشار عبدالغفار إلى أن هناك اتساع للرقعة السكانية في مصر من خلال إنشاء المدن الجديدة، ومصر كلها تشهد طفرة كبيرة في الخدمات الطبية والصحية.