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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلعت عبد القوي: ميثاق التحالف الوطني يضم مبادئ في غاية الأهمية

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن "الاتحاد العام يضم 27 اتحادا إقليميا بواقع واحد في كل محافظة، و36 ألف جمعية ومؤسسة هي كيانات العمل الأهلي سواء جمعية أو مؤسسة أو اتحاد إقليمي وهم تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات". 

وأضاف عبد القوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البداية كانت في مارس 2022م، في أعقاب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، وكان ذلك بمناسبة تكليف وتشريف للجمعيات والمؤسسات على مستوى الوطن، وقد تم إعادة 24 جمعية كمؤسسة أهلية من كبرى الجمعيات الاستثمارية على مستوى مصر، ومعهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد تم وضع الميثاق الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار إلى أن ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضم مبادئ في غاية الأهمية، لافتًا إلى أنه ميثاق أخلاق ينص على تبادل البيانات والمعلومات والخبرات، من خلال قاعدة بيانات واحدة وأنشطة مشتركة، وقد بدأت التجربة من مارس 2022م، وقد أشاد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022م. 

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