خلف الحبتور يكشف حقيقة شرائه الزمالك

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور حقيقة التقارير التي أشارت إلى اقترابه من شراء نادي الزمالك.

وقال الحبتور عبر حسابه الرسمي بـ“فيسبوك”:“‏لاحظتُ في الآونة الأخيرة تداول أخبار في مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقدمي بطلب شراء نادي الزمالك المصري، ولاحظتُ أيضًا أن هذه الأخبار انتشرت بشكلٍ واسع جداً، ويتم تحديثها وترويجها بشكل متصاعد ومستمر، الأمر الذي جعلني ملزمٌ لتوضيح ذلك لجميع المهتمين”.

وأضاف:“‏بداية فإني أكن كل احترام وحب وتقدير لجمهورية مصر العربية، وحكومتها وجميع مؤسساتها، وشعبها الطيب، وأحب أيضًا الرياضة والرياضيين، ولست منحازًا او متعصبًا لأي ناد دونًا عن الآخر، لكني لا أنوي شراء نادي الزمالك، ولم أتقدم بأي طلب من هذا النوع، بل ولا أنوي شراء أي ناد رياضي في أي مكان آخر في العالم، لأنه وبكل بساطة فإن كرة القدم ليست من أولوياتي ولا اهتماماتي، ولا ادعي أني خبير بخباياها ومتمكن من تطويرها، وأنا كرجل اأعمال ومستثمر لا أفضل أبدًا الاستثمار إلا في المجالات التي أعشقها وأرغب بها، والتي أمتلك القدرة على تنميتها وتطويرها ورفع كفاءاتها”.

وأكمل:“‏شخصيًا أحب الرياضة، ومغرم بلعبة التنس الأرضي، وقمت بتنظيم ورعاية بطولات عالمية في هذه اللعبة التي ما زلت أحرص على ممارستها، أما علاقتي بكرة القدم فهي علاقة سطحية جدًا، لذا فلا يوجد حاليًا ما يجعلني أفكر في دخول عالم الاستثمار في مجال كرة القدم، فهذا عالم له أهله ومستثمروه وخبراؤه الذين يفقهون فيه أكثر مني”.

وأتم:“في الختام أحب أن أنوه أنه تربطني علاقة طيبة وجيدة بالمسئولين في العديد من الأندية المصرية من بينها الزمالك والأهلي وبقية الأندية، وسأظل محافظًا على هذه العلاقة الطيبة دائمًا وأبدًا، وأشكر كل من تواصل واهتم ونشر هذا الخبر، سواء بحسن نية أو من محبتهم وحسن ظنهم بي.. والله ولي التوفيق..”.