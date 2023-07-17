مصدر بـ"تعليم الجيزة": النيابة تحقق فى واقعة وفاة مدير إدارة العمرانية

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تمت إحالة واقعة وفاة أحمد زكريا، مدير إدارة العمرانية التعليمية في الجيزة للنيابة العامة، لتباشر التحقيقات فيها.

وأضاف المصدر، أنه حتى الآن لم تنته التحقيقات بعد، لافتًا إلى أنه يوجد العديد من الروايات حول واقعة الوفاة، وعقب: "ولكن نحن في المديرية لم نعلم شيئًا.. فنحن في انتظار نتيجة التحقيقات".

وأكد المصدر، أن مدير الإدارة المتوفي، كان رجلًا على خلق ودين، ولن تصدر منه أى مشاكل في فترة توليه الإدارة التعليمية.

يذكر أنه توفى، أمس الأحد، أحمد زكريا مدير إدارة العمرانية التعليمية.