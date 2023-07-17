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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل النتائج الأولية لتحقيقات النيابة الإدارية في انهيار عقار حدائق القبة

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، وجه فور انهيار عقار حدائق القبة النيابة الإدارية للإدارة المحلية للقسم الثالث بالتوجه فورًا وفتح تحقيق في الواقعة، وإجراء المعاينة على الطبيعة للعقار. 

وأضاف المستشار محمد سمير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر فضائية الحياة، أن فريق التحقيقات اتجه منذ الصباح الباكر، وأجرى المعاينة للعقار، وتبين من التحقيقات بشكل مبدأي أن العقار مبني من قبل عام 1980م، وأنه كان قد صدر له قرار ترميم رقم 360 لسنة 1992م، ومن ثم تحرر بعدها محضر بعدم تنفيذ قرار الترميم برقم 198 لسنة 1996م، ثم محضر بقسم حدائق القبة برقم 423 لسنة 1996م.

وأوضح أن النيابة سألت المسؤولين الذين كانوا متواجدين في الموقع، وأمرت بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، التابعة لمكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لتحديد أسباب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل لذلك، وبمقتضاه تبدأ التحقيقات تتحرك رويدًا رويدًا.

وبالنسبة للضحايا، قال: "نعزي أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء للمصابين، حيث وصلوا إلى 7 عندما كانت النيابة تعاين صباحًا، وقد ارتفع العدد حاليًا، والحصيلة النهائية تصدرها الجهات الرسمية، بعد انتهاء عمليات رفع الأنقاض". 

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