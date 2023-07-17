دبلوماسيون: مشاركة الرئيس السيسي فى قمة نيروبى تدفع التنمية بإفريقيا وتُرسخ دور مصر المحورى

أشاد عدد من الدبلوماسيين بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على المشاركة فى أعمال الدورة الخامسة لاجتماع منتصف العام التنسيقى التابع للاتحاد الإفريقى بالعاصمة الكينية نيروبى، مؤكدين أن ذلك يأتى استمرارًا لجهود مصر فى دفع عجلة التنمية بالدول الإفريقية وتعزيز سبل الاستقرار بالقارة.

وقال الدبلوماسيون، لـ«الدستور»، إن مشاركة الرئيس السيسى فى «قمة نيروبى» جاءت فى إطار حرصه الشديد على حضور مختلف القمم الإفريقية؛ ترسيخًا لدور مصر المحورى وريادتها فى القارة، وكذلك فى ضوء الأولوية المطلقة التى توليها القاهرة لتسريع وتيرة التنمية فى البلدان الإفريقية.

وأوضح السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن مشاركة الرئيس السيسى فى «قمة نيروبى» تؤكد اهتمامه بمستقبل القارة، وفى الوقت نفسه تكشف عن استراتيجيته المعنية بتعزيز دور التنمية كأحد أعمدة الدبلوماسية المصرية الخاصة بإفريقيا.

وأضاف «عرابى»: «كلمة الرئيس السيسى خلال القمة حملت رؤية حول ما تستطيع القارة أن تؤمنه من سياسات مشتركة تعزز نموًا اقتصاديًا حقيقيًا، قائمًا على إمكانات إفريقيا ومبادرات دولها»، مشددًا على أن استراتيجية دفع المشروعات المشتركة القائمة على مبدأ المنافع المشتركة هى منهج مصرى مهم.

ونوه بأن مصر تسعى، من خلال ترؤسها اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «النيباد» لعامى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادى واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وذلك رغم التحديات والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة على المستويين الدولى والإقليمى.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسى المهمة أمام «قمة نيروبى» أبرزت الأولويات المصرية لرئاسة «النيباد» على مدار العامين المقبلين، من بينها سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية «٢٠٢٤- ٢٠٣٤».

وتابع: «الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بالإسراع نحو تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك المضى قدمًا فى حشد الموارد اللازمة لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية».

وأشار إلى أن الرئيس السيسى نبه كذلك، فى كلمته المتعلقة بالبند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق، بأن قارتنا الإفريقية من أكثر القارات تضررًا من تغير المناخ وتأثيراته، ما يدعونا لضرورة إيجاد سبل مبتكرة للتعامل معها، نظرًا لمحوريتها فى استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد وزير الخارجية الأسبق برؤية مصر التى عرضها الرئيس السيسى أمام القمة بشأن المحاور التى يتعين التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات المناخية.

من جهته، أكد السفير أحمد حجاج، الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقًا، أن الرئيس السيسى، الرئيس الحالى لقمة المناخ «COP ٢٧»، استعرض أمام القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى فى نيروبى نتائج قمة المناخ التى عقدت فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، خاصة التزام بعض الدول المتقدمة بمساعدة الدول الإفريقية التى تعانى من تغيرات المناخ ولا تستطيع التصدى لها، بينما هى غير مسئولة عن تلك الظاهرة، بل الدول المتقدمة.

وقال «حجاج» إن الرئيس السيسى تحدث، فى كلمته حول «النيباد»، عن المشروعات التى تركز عليها مصر، خاصة تلك المتعلقة بإقامة مشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، والطريق البرى الرابط بين القاهرة وكيب تاون فى جنوب إفريقيا؛ حتى يجمع الدول الإفريقية ويساعد فى التبادل التجارى ليصب بالنهاية فى جهود جعل إفريقيا منطقة تجارة حرة.

وذكر أن مصر دولة مؤسسة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، وتبرعت بمبلغ مالى فى بداية نشأة الوكالة التنموية «النيباد»، لمساعدة السكرتارية العامة على القيام بأعمالها من أجل تحقيق التنمية لشعوب القارة.

وأشاد بتركيز الرئيس السيسى، فى حديثه، على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للقارة، لتسريع تنفيذ حلم منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

أما السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية الأسبق، فشدد على أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى «قمة منتصف المدة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقى»، إذ جاءت فى توقيت تواجه فيه الدول الإفريقية تحديات كثيرة على إثر تداعيات وباء كورونا الذى أرهق اقتصادات بلدان القارة، فضلًا عن تأثير الحرب الروسية- الأوكرانية الدائرة على الدول النامية، بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية والأساسية، وكذلك النفط الذى تستورده الدول الإفريقية لا سيما المستخدم فى عملية التنمية.

وأضاف «الحفنى» أن انعقاد تلك القمة يعد فرصة مهمة لتبادل الآراء وبحث الكثير من الأطروحات والتصورات والمقترحات، ليتم رفعها للقمة الإفريقية الموسعة المقبلة والمقرر عقدها فى فبراير ٢٠٢٤.

ونوه بأهمية ما أكده الرئيس السيسى، فى كلمته بالبند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقى الإنمائية «النيباد»، فى تعزيز التكامل الإقليمى والقارى تحت مظلة أجندة ٢٠٦٣؛ إذ أبرز ضرورة استمرار جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية وتكثيف الجهود لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة التى تفاقمت خلال الآونة الأخيرة.

وتابع: «القمة درست أيضًا ما انتهت إليه الخطة العشرية الأولى لأجندة التنمية بالقارة الإفريقية ٢٠٦٣، ما يعد ضمن الأمور المهمة التى ستعمل عليها مصر خلال فترة ترؤسها النيباد للإعداد للخطة العشرية الثانية».

وأبرز نائب وزير الخارجية الأسبق حرص مصر على عملية التنسيق بين الاتحاد الإفريقى ومفوضية الاتحاد وبين المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وذلك بهدف ربط التنمية المنشودة فى كل ربوع القارة.

وتحدث السفير الحفنى عن الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس السيسى لقضية تغير المناخ، نظرًا لتضرر قارتنا منها بشكل كبير، وكذلك فى ظل التحديات التى تواجهها إفريقيا فى هذا الشأن، من بينها مشكلة تلوث البيئة التى تتحمل مسئوليتها بشكل كبير الدول الصناعية، وهو ما أثر على مسار التنمية بالبلدان الإفريقية.

وثمّن التنسيق المتواصل بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الكينى ويليام روتو، فى ضوء رئاسة مصر المؤتمر الـ«٢٧» للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP ٢٧»، فى الوقت الذى تترأس فيه كينيا لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخى.