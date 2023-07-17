عضو بـ"الأزهر للفتوى" يقدم مجموعة من النصائح لهجر المعاصي

قدم الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مجموعة من النصائح لهجر المعاصي، قائلًا: "إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونيّة، أي أن الهجرة انتهت بفتح مكة، ونحن لم نحرم من الهجرة، ولذلك فإن النبي يقول "والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه".

وأضاف المشد، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن الهجرة تتمثل في ترك شيء والذهاب إلى شيء أفضل، لافتاً إلى أنه من المفترض أن نترك كل ما يُغضب الله سبحانه وتعالى، وأي شيء يُثير في أنفسنا الأحقاد، وأي شيء يشوبه عدم الوئام وعدم السلام، وترك أي شيء غير محبوب.

وأوضح أن النية أمر مهم جدًا وجوهري في كل عمل يعمله الإنسان، لافتًا إلى أن الناس دائمًا ما تتصور أن الأعمال هي أعمال دين ودنيا، وأن أعمال الدين هي التي يُجازى عليه الإنسان، بالثواب من عند الله سبحانه وتعالى، والكثير من الناس يغفل أن أعمال الدنيا مثل العادات التي يقوم بها الإنسان بشكل طبيعي وتلقائي والتي لا يوجد بها أوامر مباشرة من الله سبحانه وتعالى بـ "افعل أو لا تفعل"، فإن هذه الأمور تتحول بالنية إلى أفعال يُجازينا الله سبحانه وتعالى عليها خيرًا.