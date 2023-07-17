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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الطاهري عبر "60 دقيقة": الفنان أحمد وفيق ليس ضيفا عاديا

احمد الطاهري
احمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنه سيقدم حلقات خاصة من برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، موضحًا: "هذه الحلقات سنستضيف فيها ضيوفا مختلفين وأتمنى أن يكون الكلام مختلفا، ستجدوننا في الإسكندرية والعلمين ومطروح وراس البر وكل مصايف مصر".

وأضاف "الطاهري"، خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز": "اخترنا أن نكون معكم اليوم من الإسكندرية التي تتميز بجمالها وتفاصيلها وذكرياتها".

وتابع: "ضيفنا اليوم ليس ضيفا عاديا، فهو شاعر، رسام، وممثل مسرح ومسرح ودراما، كما أنه معروف باستخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي، هو الفنان أحمد وفيق".

الإعلامي أحمد الطاهري أحمد الطاهري برنامج 60 دقيقة 60 دقيقة اكسترا نيوز

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