فؤاد خليل.. العبقرى «الستامونى»

بمجرد أن تراه على الشاشة تضحك من قلبك دون توقف، فحسه الفكاهى وخفة دمه الممزوجة بعبقرية أدائه يخطفان عقول المشاهدين ويرسمان البهجة على وجوههم حتى لو كان ظهوره فى دور صغير، ما جعله يترك بصمة لا تُنسى فى الفن والكوميديا فى مصر.

إنه الراحل فؤاد خليل، الذى تحل ذكرى ميلاده الـ٨٣، في ١٩ يوليو حيث ولد عام ١٩٤٠، وبدأ حياته الفنية عندما كون فرقة ممثلين من أصدقاء الطفولة، منهم الفنان محيى إسماعيل، ليقدموا أول مسرحية لهم على مسرح الجامعة بكلية طب الأسنان، ورغم دراسته الطبية فإن حبه للفن جعله يقرر تغيير مساره المهنى لتكون هوايته هى مهنته، التى قدم عبرها العديد من الأدوار الكوميدية التى جعلته يتألق إلى جوار كبار النجوم.

خلال مشواره، قدم الفنان فؤاد خليل العديد من الأدوار المهمة فى السينما والتليفزيون والمسرح، التى ما زالت عالقة فى أذهان الجمهور، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية، ومن أبرزها شخصية «الريس ستامونى» فى فيلم «الكيف» عام ١٩٨٥، التى أبدع عبرها فى إطلاق عدد من الإفيهات التى ظلت حية حتى الآن ولا تزال تحظى بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتألق الفنان الكبير، أيضًا، عبر مشاركاته فى العديد من المسلسلات والمسرحيات، منها: «مع خالص تحياتى»، و«راقصة قطاع عام»، و«على الرصيف»، و«سوق العصر»، كما شارك فى العديد من الأعمال السينمائية التى أبدع فيها، ومنها أفلام «البيضة والحجر»، و«حلق حوش» و«الدنيا على جناح يمامة»، و«ليلة القبض على بكيزة وزغلول»، و«جاءنا البيان التالى»، وغيرها، وكان آخر أعماله فيلم «صايع بحر»، الذى ظهر فيه فى مشهد واحد فقط.