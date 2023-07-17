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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": استكمال إجراءات امتحانات الثانوية العامة دور ثان بمقر إدارة الامتحانات

وزير التعليم
وزير التعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا موجهًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن انتقال الوزارة كلياً للعاصمة الإدارية الجديدة، وإجراءات استكمال تأجيل امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالدرجة الفعلية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للتعليم الثانوي حاليا بصدد أعمال امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ومن المقرر استئناف باقي أعمالها بالإدارة العامة للامتحانات بسبب انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية.

وتابعت أن التواصل لاستكمال التأجيلات إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، من خلال الحضور إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات وإدارة شئون الطلبة.

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