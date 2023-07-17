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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

من أسوأ مواسمه.. كشف حساب للزمالك خلال الموسم الصفري

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

«دائمًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن» هكذا كان شعار الزمالك خلال الموسم الحالي، الذي اتسم بالكارثي والصفري ليصاب جماهير الأبيض وعشاقه بالصدمة والذهول.

واستهل الفريق الأبيض الموسم المنتهي بالفوز على سموحة وسيراميكا كليوباترا، يليه التعادل الإيجابي مع إنبي والمصري، ثم استعادة الانتصارات مجددا وهو ما أدى لارتفاع سقف طموحات الجماهير التي كنت تحلم بثلاثية تاريخية لمسابقة الدوري لأول مرة في تاريخ النادي.

إلا أن تصريحات مسئوليه المستمرة ضد اللاعبين والجهاز الفني بقيادة فيريرا، منعتهم من تحقيق هذا الانجاز التاريخي، وهو ما يرصد لكم «الدستور»، من تحقيق الالقاب للخروج صفر الايدين.

«فسيخ أسوان»

عقب السقوط المفاجئ والمدوي أمام أسوان بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز، مطلع يناير الماضي، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية، عقب نهاية المباراة إلى تناول اللاعبين لوجبة فسيخ ليلة المباراة، وهو ما أثر على أدائهم خلال المواجهة وتسبب في هزيمة الفريق.

تهمة «الحشيش» 

وجاءت هذه الهزيمة، ليخرج أحد مسئولوه الزمالك، ويتهم الثنائي أحمد أبو الفتوح وعبدالله جمعة بتعاطيهم «الحشيش»، وهو ما أثر على أداء الفريق بالكامل ويفقد اللاعبين الثقة في أنفسهم.

«فيريرا رايح جاي»

رايح جاي، كان هو مصير البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للقلعة البيضاء، الذي تم إقالته من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق محليا وقاريا، قبل أن يقرر مسئولوه الزمالك إعادته مجددا ثم فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي بالتراضي بين الطرفين، بسبب مستحقاته المالية الضخمة.

«توديع دوري الأبطال»

لم يختلف مستوى الزمالك قاريا كثيرا عن نظيره المحلي، بل مارس هوايته المفضلة في توديع المسابقة القارية مبكرا من دوري المجموعات، في سيناريو معتاد ومكرر للأبيض على مدار النسخ الماضية.

وجمع الزمالك 7 نقاط وضعته في المركز الثالث من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، والتي ضمت كلا من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وحقق الزمالك تعادلاً إيجابيًا مع نظيره فاركو بهدفين مقابل مثله، أمس الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك جاء في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري من نسخة الموسم المنتهي برصيد 60 نقطة، جمعها من 17 و9 تعادلات و8 هزائم.

الزمالك الموسم الصفري الدوري الممتاز موسم الزمالك الصفري موسم كارثية للزمالك

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