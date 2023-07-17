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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطاب مهم من "التعليم" بشأن تحويلات الصف الثالث الثانوى

رضا حجازي
رضا حجازي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا مهمًا وعاجلًا للمديريات التعليمية بشأن تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي المقبل 2023/2024، بجمع التحويلات من المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتكليف الإدارات التعليمية بجمع تحويلات الطلاب بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024؛ لعرضها على اللجنة المركزية المشكّلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، على مرحلتين في نهاية يوليو ونهاية أغسطس، لبحث التحويلات والبت فيها.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لتحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الدولية يتم الرجوع إلى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية فيها، وذلك للاختصاص.

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